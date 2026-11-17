Російські війська в ніч на вівторок майже 20 разів атакували безпілотниками та ракетами шість районів Дніпропетровської області, пошкодивши підприємства, інфраструктуру та житлові будинки, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура і приватна оселя. У Павлоградському районі противник цілив по райцентру та Троїцькій громаді. Понівечені підприємство та автівки", – написав Ганжа у телеграм-каналі.

За його словами, у Кривому Розі пошкоджено підприємство та приватну оселю, а у Новопільській громаді – інфраструктуру. Також під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади Нікопольського району.

Крім того, у Верхньодніпровській громаді Кам'янського району окупанти вдарили по інфраструктурі, а у Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджено багатоквартирний будинок.

Ганжа також повідомив, що в лікарнях залишаються 11 людей, постраждалих внаслідок вчорашніх ворожих атак на Дніпро. Двоє чоловіків віком 26 і 47 років перебувають у тяжкому стані, стан решти поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Загалом через удари по місту напередодні поранення дістали 20 людей, двоє – загинули.