Пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах зафіксовані у Києві внаслідок нічного ворожого обстрілу у вівторок, рух Північним та Південним мостами перекрито, повідомила Київська міська державна адміністрація на офіційному сайті.

"Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Також є пошкодження систем критичної інфраструктури – у деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Голосіївському районі пошкоджено Південний міст, а у Деснянському – Північний міст, де рух перекрито в обох напрямках. Крім того, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі, за попередніми даними, через падіння уламків загорілися складські приміщення. В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі внаслідок падіння уламків, зокрема у складських приміщеннях. Інформація про масштаб пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Через перекриття мостів та пошкодження наземної інфраструктури метрополітену в столиці змінено роботу громадського транспорту. Поїзди "зеленої" лінії метро курсують лише підземною ділянкою між станціями "Сирець" та "Видубичі", рух між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово призупинено.

Також тимчасово призупинено рух тролейбусів №№ 29, 37, 47, 48. Через Подільський мостовий перехід спрямовані автобуси №№ 21, 73, 101 до станції метро "Контрактова площа", автобус № 31-ТР – до станції метро "Лук'янівська", а тролейбуси №№ 30, 31 курсують від станції метро "Лук'янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна". Тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка", а через Дарницький міст спрямовані автобуси №№ 22 та 91. Водночас на маршрутах № 50 та № 22-ТР збільшено кількість рухомого складу.