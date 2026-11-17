Сили оборони України за добу ліквідували 1620 окупантів, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 1494 БпЛА, а також 521 авто та 4 одиниці спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.26 склали особового складу – близько 1 627 040 (+1620) осіб, танків – 12 482 (+2) од., бойових броньованих машин – 25 813 (+6) од., артилерійських систем – 52 516 (+52) од., РСЗВ – 2 282 (+4) од., засоби ППО – 1 762 (+0) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 176 (+10) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 870 (+1494) од., крилаті ракети – 5 196 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 176 451 (+521) од., спеціальна техніка – 4 913 (+4) од.", – йдеться в повідомленні.