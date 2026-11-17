17 листопада відзначають Міжнародний день студента та День студента в Україні, Всесвітній день передчасно народженої дитини.

Православна церква вшановує пам'ять святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

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Міжнародний день студентів

Запроваджено 17 листопада 1946 р. у Празі, на Всесвітньому конгресі студентів, на спомин про молодих чеських патріотів, які загинули від рук нацистів у роки Другої світової війни.

На жаль, фундаментом дати святкування стали трагічні події 1939 року. В Чехії під час мирної демонстрації один зі студентів був важко поранений поліцією. Отримані ушкодження були несумісні з життям і студент помер. Його смерть викликала ряд протестів невдоволених студентів, що привернули увагу окупаційної влади, яка своєю чергою розв’язала питання у свій спосіб. Було прийнято закрити всі вищі навчальні заклади Чехії на три роки.

В Україні День студента відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 16.06.1999 р. № 659/99.

Всесвітній день передчасно народженої дитини

Щороку 17 листопада людство відзначає міжнародну подію – Всесвітній день передчасно народженої дитини.

Ідея цього дня з’явилася у 2008 році, ініціатором виступив Європейський фонд допомоги новонародженим. Тож, у 2009 році здійснилося перше відзначення цього дня, проте назва була інакшою: "Міжнародний день поінформованості про недоношеність". Вже на наступний рік коло організацій-учасників цієї події значно розширилося, тому було вирішено зробити подію міжнародною та змінити у 2011 році назву на "Всесвітній день недоношених дітей". З кожним роком увага до теми передчасно народжених дітей та увага до події зростає: більше сотні країн та мільйони людей на всій планеті об’єднуються заради розв’язання проблеми недоношеності.

Всесвітній день недоношених дітей покликаний заявити про важливість цієї проблеми, про необхідність допомоги лікарям і родинам недоношених дітей, підвищити обізнаність суспільства щодо цього.

Невтішна статистика говорить, що приблизно кожна десята дитина народжується передчасно, кожного року понад мільйон діток у світі помирає через недоношеність.

Народилися в цей день:

125 років від дня народження Лі Страсберга (Ізраїль Страссберг) (1901–1982), американського режисера, продюсера, актора, народженого в Україні;

100 років від дня народження Олега Горникевича (1926–2020), австрійського та канадського біохіміка, фармаколога українського походження;

80 років від дня народження Святослава Леонтійовича Марцинковського (1946–2020), українського скрипаля, диригента, педагога, художнього керівника та головного диригента симфонічного оркестру Херсонського державного університету;

75 років від дня народження Андрія Вікторовича Данильченка (1951), українського сценариста, редактора, продюсера, педагога, культурного діяча.

Ще цього дня:

1921 - Закінчився поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР. Волинська повстанська група генерал-хорунжого Юрка Тютюнника зазнала поразки під с. Малі Миньки на Житомирщині, полонених було розстріляно під Базаром;

1939 - Тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, на знак протесту проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам'ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом зі світовою спільнотою відзначає День студента;

1948 - Введено в експлуатацію газопровід Дашава — Київ, діаметром 500 мм і завдовжки 509 км. Офіційний день заснування "Київтрансгазу";

1964 - Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки;

1970 - Після м'якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції "Місяць-17" в подорож по супутнику Землі вирушає "Місяцехід-1";

1971 - Військовий переворот в Північній Ірландії;

1989 - Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, приурочену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася "оксамитова революція", що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці;

1994 - Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР "Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим");

2000 - "Україна ніколи не буде ядерною державою", заявив експрезидент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Церковне свято

17 листопада православна церква відзначає День вшанування пам’яті святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського (Зимовказника). Святий був народжений в Неокесарії, вчився в Александрії, довгий час жив у пустелі, захищав людей у часи гонінь на християн. Єпископ Григорій відомий своїм даром доносити до людей Боже слово, багато народу прийшло до християнства завдяки його старанням. Коли Григорій ступив на кафедру, то в Неокесарії було лише 17 християн, а перед смертю святого залишилось лише 17 язичників.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія

З прикмет цього дня:

Якщо цього дня встановлюється певна погода, то вона може протриматися до кінця місяця. Якщо навколо місяця утворилися світлі кола, погода незабаром зміниться.

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