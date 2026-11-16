Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у понеділок зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном, на якій сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин та безпекову ситуацію на Південному Кавказі, повідомило Міністерство закордонних справ України у понеділок ввечері у Телеграм.

"Україна підтримує встановлення тривалого миру та стабільності в регіоні", – зазначив Сибіга.

Глава українського МЗС також поінформував вірменського колегу про зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру.

Крім того, міністри обмінялися думками щодо низки актуальних регіональних і міжнародних питань.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/11101