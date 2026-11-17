Російськомовні хакери створили агента штучного інтелекту (ШІ), який здійснив, імовірно, першу в історії повністю автоматизовану кібератаку без втручання людини, повідомляє Politico з посиланням на звіт підрозділу кіберрозвідки Google.

"Підрозділ кіберрозвідки технологічного гіганта заявив, що вперше виявив хакерів, які використовують штучний інтелект для "повної автоматизації виявлення та експлуатації вразливостей без участі людини"", – цитує видання повідомлення компанії.

За даними Google, зловмисники, які використовували російську мову в технічній документації, налаштували низку ШІ-агентів для безперервного порівняння коду програмного забезпечення до і після встановлення патчів, виявлення вразливостей та автоматичної розробки експлойтів без втручання людини. Цілями атак стали французькі вебсайти у секторах медіа, розваг та освіти.

Politico зазначає, що такий розвиток подій може стати переломним моментом у застосуванні ШІ для кібератак. Досі навіть найсучасніші моделі штучного інтелекту потребували залучення досвідчених хакерів для координації дій та виправлення помилок, а сам ШІ використовувався переважно для прискорення атак і точнішого вибору цілей.

Занепокоєння щодо автономних ШІ-систем посилилося після випуску компанією Anthropic спеціалізованої моделі Mythos у квітні цього року, а також літнього інциденту зі зломом платформи Hugging Face агентом OpenAI. Крім того, тривогу фахівців викликають нещодавно виявлені серйозні вразливості у мові програмування PHP, на якій працює 70% вебсайтів, та серія хакерських атак на холодильне обладнання супермаркетів, у яких частково звинувачують Іран.

Джерело: https://www.politico.eu/article/google-says-russian-speakers-behind-first-ever-fully-automated-ai-cyberattack/