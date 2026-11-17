Тисячі клієнтів низки провідних банків США та платіжного сервісу Zelle у понеділок зіткнулися з труднощами під час доступу до онлайн-рахунків через технічну проблему в банку JPMorgan Chase, що спричинило ланцюгову реакцію у фінансовій системі країни, повідомляє агентство The Associated Press (АР).

У JPMorgan Chase запевнили, що неполадки не пов'язані з кібератакою, та пообіцяли відновити роботу сервісів до кінця дня понеділка.

"JPMorgan Chase зіткнувся з тимчасовою проблемою, пов'язаною з помилкою програмного забезпечення в локальній апаратній системі – це не пов'язано з кібератакою", – заявив представник банку Джо Еванджелісті.

Він уточнив, що проблема стосувалася виключно JPMorgan Chase, а уповільнення транзакцій в інших банках виникало лише у випадках проведення операцій із цим банком. Внутрішні системи Bank of America, Citigroup та U.S. Bank працювали штатно, хоча в останньому попередили про можливі затримки під час надсилання або отримання платежів через Zelle.

У компанії Early Warning Services, власник мережі Zelle, що належить консорціуму найбільших банків США, зазначили, що сама мережа функціонує повністю штатно, а затримки спричинені збоями на боці окремих фінансових установ.

Збій у банківському секторі стався на тлі низки інших масштабних технологічних неполадок у США за останні дні: у четвер зафіксували збій у роботі сервісів Microsoft, зокрема Outlook, Teams та Copilot, у п'ятницю через неполадки в системі управління повітряним рухом на кілька годин призупиняли всі авіарейси в країні, а в понеділок авіакомпанія United Airlines усувала внутрішній збій, що спричинив затримки вильотів.

Джерело: https://apnews.com/article/bank-outage-chase-wells-fargo-truist-50fee2693c22f597fa6ca51a97ef2cda