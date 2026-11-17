Рух поїздів метрополітену на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" у столиці тимчасово призупинено у вівторок вранці через пошкодження наземної інфраструктури внаслідок нічного обстрілу, повідомила Київська міська державна адміністрація у телеграм-каналі у вівторок вранці.

"Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі", – йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що про подальші зміни в роботі метрополітену та відновлення руху між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" повідомлять додатково. Водночас усі підземні станції продовжують працювати як укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів було влучання у Північний та Південний мости.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/22746