Рятувальники деблокували 51-річну жінку з-під завалів на місці російської атаки по об'єкту промислової інфраструктури у Запоріжжі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"З-під завалів деблокували жінку віком 51 рік. Її стан стабільний. Жінку доправили до міської лікарні для обстеження", – написав Семікін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські війська завдали удару по об'єкту промислової інфраструктури у Запоріжжі в понеділок увечері.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/69097