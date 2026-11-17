Україна та Китай стануть двома головними темами засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, яке відбудеться у вівторок у Брюсселі.

Глави оборонних відомств країн ЄС обговорять питання надання підтримки Україні. Очікується участь українського міністра оборони Євгена Хмари. Як випливає з матеріалів до засідання ради, він проінформує європейських колег "про останні події у своїй країні та про найнагальніші потреби України, зокрема у сфері протиповітряної оборони".

Рада обговорить співпрацю між Євросоюзом та Україною в оборонно-промисловій сфері, зокрема, нещодавню пропозицію Європейської комісії щодо укладення меморандуму про взаєморозуміння з питань оборонно-промислового партнерства між ЄС та Україною.

9 листопада Рада ЄС продовжила та розширила мандат військової місії Європейського Союзу з надання допомоги Україні EUMAM Ukraine до 15 листопада 2028 року. Тепер ця місія діятиме й на українській території.

Міністри оборони країн ЄС розглянуть у вівторок "питання безпеки та оборони в контексті відносин між Європейським Союзом і Китаєм", повідомляється в документах до наради в Брюсселі. У ході дискусії планується порушити такі теми, як європейська безпека, свобода судноплавства, партнерські зв'язки та ланцюги поставок.

Відбудеться обмін думками щодо питань трансатлантичної безпеки та оборони за участю заступника міністра оборони США з політичних питань Елбріджа Колбі.

У контексті очікувань, що Європа має розширити свою відповідальність за власну оборону, європейські глави оборонних відомств обговорять співпрацю між ЄС і США, зокрема у зв'язку з переглядом дислокації американських збройних сил, що здійснюється Сполученими Штатами, а також у зв'язку з підтримкою України, зазначається в матеріалах до міністерської зустрічі.

Перед початком засідання Ради ЄС відбудеться нарада в рамках керівної ради Європейського оборонного агентства (EDA) під головуванням верховної представниці Євросоюзу у справах закордонних справ та оборони Каї Каллас, яка є головою цього агентства. Будуть розглянуті три пріоритети EDA: бюджет і ресурси агентства; надійність поставок; скоординований щорічний огляд у сфері оборони.