За даними американської розвідки, Іран розробляє плани замаху на високопоставлених представників адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні з використанням "брудної бомби" або хімічної зброї, повідомив телеканал CNN з посиланням на американських офіційних осіб.

Джерела стверджують, що розвіддані не вказують на неминучість атаки, але іранці готують плани, щоб мати можливість діяти в разі потреби. За їхніми словами, у планах детально вказані місця та цілі, що спонукає США готуватися до непередбачених обставин.

"Питання про те, чи є у них насправді фахівці для проведення такої операції, залишається відкритим", – сказав CNN один із співрозмовників.

За словами джерела, американська розвідка перехопила іранські дані про те, що на території США заховані матеріали для виготовлення бомб. Як зазначає телеканал, хоча офіційні особи розходяться в думках щодо достовірності розвідданих, вони загалом погоджуються з тим, що Тегеран цілком міг заховати на території США ядерні або хімічні матеріали, які можна було б поєднати зі звичайною вибухівкою, створивши так звану "брудну бомбу".

"Будь-яка подібна зброя – це зброя терору, а не високоточна зброя, як і терорист-смертник, який підриває себе", – зазначив одне з джерел. "Вони можуть зробити людей справді хворими, а певні райони – непридатними для життя", – додав він.