Землетрус магнітудою 6,6 стався поблизу індонезійських островів Танімбар у вівторок уранці, його підземні поштовхи відчувалися у низці міст та віддалених районів на півночі Австралії, повідомляє телерадіокомпанія ABC з посиланням на Бюро метеорології Австралії та Геологічну службу країни.

За даними Geoscience Australia, осередок землетрусу залягав на глибині 42 км під морем Банда, а кількість повідомлень від жителів Австралії, які відчули коливання, перевищила 460. Водночас у BOM зазначили, що загрози цунамі для материкової частини Австралії чи її островів немає.

"Ми отримали вже понад 450 повідомлень про відчутні поштовхи, переважно з Дарвіна, Кетрін та Нулунбая, а також кілька з Кунунурри", – заявила сейсмолог Geoscience Australia Таня Пеїч, назвавши землетрус відносно неглибоким, але широко відчутним.

За інформацією фахівців, поштовхи зафіксовані на території Північної Території Австралії – від передмість і ділового центру Дарвіна до Палмерстона, прилеглих сільських районів, а також на захід до кордону із Західною Австралією. Згідно з мапою інтенсивності коливань австралійського уряду, більшість поштовхів у регіоні були слабкими або легкими.

Як пояснила Пеїч, сейсмічна активність у цьому районі спричинена рухом Австралійської тектонічної плити, яка просувається на північ під іншу плиту в зоні субдукції в морі Банда.

Джерело: https://www.abc.net.au/news/2026-11-17/magnitude-6-6-earthquake-indonesia-tremors-felt-in-darwin/107393396