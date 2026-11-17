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Київ. 17 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) та влада України досягли значного прогресу в обговоренні заходів політики в рамках другого та третього переглядів програми механізму розширеного фінансування EFF, дискусії продовжуються у віртуальному форматі, йдеться у повідомленні Фонду в ніч на вівторок на його сайті.

" Експерти МВФ та українська влада провели продуктивні дискусії в контексті другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF). Обговорення триватимуть у віртуальному форматі з метою досягнення домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) МВФ у найближчій перспективі", – наводяться в релізі за результатом місії Фонду, яка працювала у гібридному форматі у Львові та Варшаві минулого тижня, слова її голови Гевіна Грея.

Він нагадав, що за умови отримання гарантій фінансування, результати перегляду будуть винесені на затвердження ради директорів МВФ, що дозволить Україні отримати доступ до коштів у розмірі близько $1,6 млрд (SDR1,207 млрд).

Наголошується, що експерти Фонду та представники влади також взаємодіють із міжнародними партнерами задля отримання гарантій фінансування підтримки України та покриття додаткових фінансових потреб, що виникають через очікуване продовження війни. За оцінками експертів МВФ, залишковий дефіцит фінансування становитиме $32-34 млрд у 2027 році та $17 млрд у 2028 році.

Фонд зауважив, що показники виконання програми EFF покращилися порівняно з періодом першого перегляду.

"Цю динаміку реформ необхідно підтримувати й надалі, щоб забезпечити надходження запланованого фінансування, мобілізувати додаткові доходи та залучити підтримку донорів для отримання гарантій фінансування", – закликав МВФ та констатував виконання всіх кількісних критеріїв ефективності (QPC), встановлених на кінець вересня.

Фонд також визнав прогрес у впровадженні структурних реформ: із шести структурних маяків, передбачених до кінця жовтня, два було виконано, ще два – виконано із запізненням. Щодо решти двох, що стосуються незалежності енергетичного регулятора та внесення змін до Податкового кодексу (зокрема, реформування правил трансфертного ціноутворення та обмеження відсоткових витрат), – досягнуто певного прогресу.

Зазначається, шо Національний банк України зберіг фінансову стабільність, продовжуючи забезпечувати перерозподіл значних обсягів зовнішніх державних валютних надходжень для покриття структурного дефіциту іноземної валюти в приватному секторі. Грошово-кредитна політика залишається зосередженою на стримуванні інфляції та закріпленні інфляційних очікувань в умовах відновлення інфляційного тиску, спричиненого зовнішніми та внутрішніми шоками пропозиції, додав Грей.

За його словами, триваючі шоки, жорсткі обмеження щодо фінансування та необхідність забезпечення боргової стійкості вимагають виваженого підходу до розробки та виконання бюджету на 2027 рік.

"Скорочення масштабів неформальної економіки – важливий елемент програми – залишається найбільш справедливим і ефективним способом мобілізації необхідних доходів за одночасної підтримки економічного зростання", – наголосив голова місії.

Він зауважив, що вирівнювання умов гри шляхом реформування спрощеного податкового режиму залишається важливим для досягнення цієї мети, і вкрай важливо, щоб влада виконала свої зобов'язання в цій сфері, зокрема щодо розблокування донорського фінансування та підтримки інвестицій.

Грей також сказав, що влада також повинна бути готова реагувати, якщо ризики негативного впливу матеріалізуються, зокрема шляхом запобігання перевитратам, вжиттям заходів з мобілізації доходів, а також збільшенням внутрішнього фінансування.

"Владі слід обмежувати нові видаткові ініціативи лише тими програмами, що забезпечують значну економічну та соціальну віддачу, аби спрямувати ресурси на першочергові потреби. Будь-яка реформа пенсійної системи не повинна призводити до збільшення дефіциту сектору загального державного управління та має враховувати обмеження, пов'язані з фіскальною та борговою стійкістю", – вважає представник Фонду.

На його думку, ефективне управління державними інвестиціями відіграватиме вирішальну роль у повоєнній відбудові. Він відзначив значний прогрес у забезпеченні стратегічної узгодженості проєктів, а також їхньої фінансової та технічної обґрунтованості та закликав зберегти у процесі подальшого реформування нову інституційну структуру, зокрема правила, що регулюють склад міжвідомчих органів.

Серед інших порад – належне функціонування ринків капіталу, чому сприятимуть модернізація ринкової інфраструктури та вдосконалення системи управління Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Це має допомогти мобілізувати внутрішні заощадження, диверсифікувати джерела фінансування та спрямувати інвестиції.

"Необхідна подальша робота над законом про віртуальні активи, щоб привести його у відповідність до міжнародних стандартів, передових практик і законодавства ЄС (acquis), що є критично важливим для забезпечення фінансової стабільності України. Закон має чітко визначати ролі та обов'язки регуляторів, забезпечуючи належне регулювання доступу до ринку, ефективний пруденційний нагляд, правила фінансового моніторингу, а також дієві повноваження щодо забезпечення виконання вимог законодавства", – серед іншого зазначив Грей.

Він також наголосив, що незалежність НБУ, захищена законодавчими гарантіями, залишається ключовою умовою підтримки макрофінансової стабільності. Обмінний курс має залишатися гнучким, виконуючи функцію "амортизатора" шоків і сприяючи збереженню резервів, додав голова місії. За його словами, підхід до лібералізації валютного ринку, що базується на виконанні певних умов, слід регулярно переглядати, аби гарантувати його узгодженість із загальним курсом монетарної та валютно-курсової політики. З огляду на вищу інфляцію та затяжний характер війни, досягнення цільового показника інфляції НБУ на рівні 5% стане складнішим завданням, але НБУ має й надалі дотримуватися своїх засад монетарної політики, щоб досягти цільового рівня інфляції в межах трирічного горизонту планування, вважає представник Фонду.

Щодо енергетичного сектору, то він констатував, що той продовжує перебувати під сильним тиском: збитки в енергогенерації та системах передачі енергії зростають, а війна ускладнює проведення ремонтних робіт, тож необхідні реформи для забезпечення фінансової стійкості енергетичного сектору та створення кращих умов для залучення вкрай необхідних інвестицій.

"Вирішення нагальних потреб сектору – як фінансових, так і пов'язаних із обладнанням – паралельно з підготовкою до лібералізації ринку та реформування системи спеціальних обов'язків (PSO), є критично важливим для енергетичної безпеки України в середньостроковій перспективі… Важливо реалізувати реформи, визначені в "Дорожній карті реформування енергетичного сектору" та відповідному плані заходів (уряд затвердив їх, але зробив непублічними – ІФ-У)", – підкреслив Грей.

Він додав, що лібералізації ринку має передувати створення належної системи соціального захисту для вразливих домогосподарств. Удосконалення цільової підтримки домогосподарств, відновлення фінансового здоров'я ринку, впровадження принципів корпоративного управління в енергетичних компаніях, а також зміцнення доброчесності й незалежності енергетичного регулятора (НКРЕКП) сприятимуть подальшому покращенню ефективності та прозорості сектору, переконаний представник МВФ.

Голова місії також закликав до продовження реформ у сфері управління та боротьби з корупцією як критично важливих для зміцнення довіри з боку громадськості та інвесторів, а також для просування України на шляху до вступу в ЄС.

"Попри прогрес, досягнутий після першого перегляду програми, темпи впровадження реформ необхідно прискорити. Особливу увагу слід приділити забезпеченню незалежності й ефективності антикорупційних інституцій, а також посиленню механізмів запобігання корупції та підзвітності. Необхідно продовжувати роботу над реформуванням корпоративного управління на державних підприємствах і підвищенням прозорості звітності", – зазначив Грей.

У банківському секторі він звернув увагу на важливості забезпечити своєчасне та прогнозоване фінансування діючих програм підтримки, щоб запобігти накопиченню заборгованості за платежами.

Нову чотирирічну програму EFF для України обсягом $8,1 млрд було затверджено наприкінці лютого 2026 року. Вона є частиною загального зовнішнього фінансування у 2026-2029рр обсягом $136,5 млрд за базовим сценарієм.

У липні МВФ завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд. Водночас було зафіксовано порушення строків виконання частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них – фіскальні.

На початку жовтня речниця МВФ Джулія Козак повідомила, що Фонд націлений винести об'єднаний другий та третій перегляд програми EFF для України на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року, що у разі позитивного рішення привело б до виділення Україні близько $1,65 млрд.

Після цього українська делегація обговорювала програму з Фондом під час щорічних зборів МВФ та Групи Світового банку 12-18 жовтня у Бангкоці.

Глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко зазначав, що до очікуваного візиту місії МВФ у листопаді бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету в 2027 році, тоді як наразі близько $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За його словами, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов'язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні й наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд. Щодо залишку приблизно в $15 млрд, то, як уточнив міністр, існує ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування та гарантії, програми з міжнародними фінансовими організаціями.

Джерело: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/11/16/pr26366-ukraine-imf-staff-authorities-second-third-review-eff-arrangement