Міжнародний валютний фонд (МВФ) значно погіршив прогноз динаміки економіки України: замість зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) цього року на 1% та його прискорення до 3,5% наступного року тепер Фонд очікує зменшення ВВП цього року та 0,5%, а наступного року – до 1,0%.

"Економічний прогноз було суттєво погіршено порівняно з періодом першого перегляду. Це зумовлено дедалі складнішою безпековою ситуацією, посиленням атак на економічну інфраструктуру, а також припущенням, що війна триватиме протягом усього 2027 року", – йдеться у релізі за результатом місії МВФ, яка працювала у гібридному форматі у Львові та Варшаві минулого тижня.

Зазначається, що попри зусилля уряду, спрямовані на збереження макроекономічної стабільності та загальної стійкості, прогноз залишається вкрай невизначеним, оскільки війна продовжує завдавати тяжких втрат населенню та економіці.

Фонд зауважив, що інтенсивність атак зростає – причому дедалі частіше цілями стають економічні активи, енергетична та інша цивільна інфраструктура.

"Ризики (прогнозу) залишаються переважно негативними", – вказав МВФ.

Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці жовтня також суттєво погіршив макропрогноз на цей та наступний рік. Замість зростання ВВП цього року на 1,8% та наступного року на 2,8% тепер він очікує його скорочення на 0,4% цього року та відновлення наступного року лише на 0,4%.

За даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2026 року знизився на 0,7% порівняно з третім кварталом 2025 року після зростання на 0,4% у другому кварталі та падіння на 0,6% у першому кварталі.

Уряд України минулого тижня також планував розглянути перегляд макропрогнозу, який покладено в основу проєкту державного бюджету на 2027 рік, в бік погіршення: передбачалося зниження зростання ВВП цього року до 0,1% з 1,6%, наступного – до 0,4% з 1,3%, але питання було відкладено.

Джерело: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/11/16/pr26366-ukraine-imf-staff-authorities-second-third-review-eff-arrangement