Посол України у Франції Вадим Омельченко у вівторок вранці зустрівся з кандидаткою у президенти Франції та очільницею партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, повідомило Посольство України у Франції на сторінці у Facebook.

"Посол також повідомив, що передасть президенту України інформацію про готовність пані Марін Ле Пен зустрітися з ним у Парижі або Брюсселі, та підтвердив запрошення відвідати Україну", – йдеться у повідомленні диппредставництва.

Крім того, Омельченко запевнив, що президент України Володимир Зеленський наполягатиме на участі Європи, зокрема Франції, за столом мирних переговорів.

Сторони обговорили подальшу підтримку України, співпрацю у стратегічних напрямах: цифровізація, ядерна енергетика, оборонне виробництво, та спільні ініціативи у міжнародній політиці. Також співрозмовники обмінялися думками щодо перспектив вступу України до ЄС і НАТО та її післявоєнної відбудови.

Омельченко подякував Ле Пен за підтримку резолюцій на користь України в Європейському парламенті та Національних зборах Франції, а також за допомогу з боку її виборців і французьких громад. Посол висловив переконаність, що відкритий діалог і взаєморозуміння є важливими складовими розвитку українсько-французьких відносин.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1J32wrkCxM/