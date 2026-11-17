Жоден із 26 об'єктів інженерного захисту енергетики Київщини досі не завершений, з 824 млн грн бюджетних авансів актами погашено лише 23 млн грн.або 2,79%, ще 87,45 млн грн окремо оплачено за актами виконаних робіт, повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Леся Забуранна.

У фейсбук вона опублікувала результати казначейської та інженерно-технічної верифікації 26 договорів Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА щодо зведення споруд інженерного захисту другого рівня на підстанціях 110 кВ.

“Разом із фахівцями ми зіставили реєстри платежів замовника з експертним висновком спеціалізованої групи ТСК із технічного обстеження будівель і споруд. Результати аналізу фіксують критичний розрив між обсягами бюджетного авансування, документально підтвердженими роботами та реальною готовністю об'єктів до зимових навантажень”, - повідомила вона.

Загальна кошторисна вартість 26 активних договорів після коригування зросла з 1,84 млрд грн до 2,28 млрд грн. Підрядникам уже виплачено 823,99 млн грн попередньої оплати, з яких:

756,95 млн грн - кошти Резервного фонду; 67,04 млн грн - субвенція з державного бюджету за розпорядженням Кабінету Міністрів України № 821-р.

“Водночас первинними актами приймання виконаних будівельних робіт фактично погашено лише 23,02 млн грн авансів - 2,79% від виплаченої попередньої оплати. Ще 87,45 млн грн окремо оплачено за актами виконаних робіт. Таким чином, близько 801 млн грн авансів залишаються непогашеними актами. Це не тотожне встановленим збиткам, однак вимагає негайної перевірки фактичного використання коштів, обсягів виконаних робіт та поставлених матеріалів”, - написала Забуранна.

Майже весь підрядний портфель, сформований без проведення відкритих торгів у Prozorro, сконцентровано у трьох компаніях. ТОВ «Консалтинг-Буд» - 14 угод на загальну суму 926,85 млн грн., компанія отримала 439,85 млн грн авансів, із яких актами погашено 15,48 млн грн.

У ТОВ «УБК «Ю.БІ.СІ.» - дев’ять угод на 644,68 млн грн., отримано 324,80 млн грн авансів, із яких актами погашено 7,53 млн грн.

“За матеріалами експертного аналізу, саме ця компанія є генеральним проєктувальником проєктно-кошторисної документації для всіх 26 об'єктів. Таке поєднання функцій потребує окремої перевірки щодо можливого конфлікту інтересів, незалежності технічного контролю та належного розмежування відповідальності між проєктуванням, авторським наглядом і будівельно-монтажними роботами”, - наголосила Забуранна.

ТОВ «БК Київ Фасад» - 2 угоди на загальну суму 122 млн грн., компанія отримала 59,34 млн грн авансів, із яких, відповідно до наданого зведення, актами не погашено жодної гривні.

Забуранна також акцентувала увагу на ТОВ «ІЗІ ГРУП». За договором № 74-26 від 14 липня 2026 року вартістю 52,70 млн грн компанія, не отримавши жодної гривні авансових платежів, забезпечила заявлену будівельну готовність об'єкта на рівні 56%, що за думкою голови ТСК свідчить, що виконання значного обсягу будівельних робіт можливе і без багатомільйонної попередньої оплати - за умови належної виробничої спроможності підрядника, організації робіт та фінансової дисципліни.

Також вона повідомила, що інженерно-технічний напрям аналізу очолював експерт Олександр Іларіонов, екс-член правління Київміськбуду. Замовник декларує середню будівельну готовність об'єктів на рівні 53–55%, за окремими об'єктами показники коливаються від 29% до 80%.

“Однак інженерна фізика захисної споруди другого рівня працює за принципом цілісного захисного контуру. Залізобетонні конструкції повинні функціонувати як єдина система разом із передбаченими проєктом засобами захисту, вентиляції, пожежогасіння та іншими інженерними елементами. Лише часткове виконання будівельних робіт не гарантує належної захищеності обладнання. Саме тому відсоток будівельної готовності не можна ототожнювати зі здатністю споруди виконувати своє основне призначення”,- підкреслила голова ТСК.

Станом на листопад жоден із 26 об'єктів не був повністю завершений та введений у роботу.

На низці будівельних майданчиків, за висновками експертного аналізу, також виникають питання щодо наявності обов'язкової виконавчої документації відповідно до ДБН А.3.1-5:2016, зокрема актів огляду прихованих робіт і лабораторних протоколів контролю міцності бетону класів В25–В35.

“Це принципова обставина. Будівельна готовність повинна підтверджуватися не лише візуально, а й належними документами, результатами лабораторного контролю та відповідністю виконаних робіт затвердженим проєктним рішенням. Додатковий ризик - перехід монолітних робіт у період від'ємних температур. Кожен втрачений тиждень не просто відтерміновує завершення будівництва. Він створює додаткові технологічні ризики, ускладнює виконання робіт та потенційно збільшує їхню вартість”, - додала вона.

Щоб не допустити багатомісячної бюрократичної зупинки будівництва під час передачі об'єктів від Київської ОДА до Агентства відновлення, необхідно діяти одночасно в організаційному, інженерному, фінансовому та правовому напрямах.

Перш за все, необхідно ухвалити прискорений регламент передачі об'єктів без зупинки будівельних майданчиків. За оцінкою експертів, стандартна процедура інвентаризації та переукладання договорів може спричинити зупинку робіт більш ніж на 60 діб.

Під час зимового періоду така затримка є неприпустимою.

“Кабінет Міністрів України має затвердити спрощений тимчасовий порядок передачі 26 незавершених об'єктів від Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Пропонується застосувати механізм тристоронніх актів розмежування виконаних і незавершених робіт за участю Київської ОДА, первинного підрядника та Агентства відновлення. При цьому мають бути документально встановлені обсяги виконаних робіт, залишки матеріалів, фінансові зобов'язання та відповідальність кожної сторони”, - повідомила Забуранна.

Також необхідно сконцентрувати наявні ресурси на першочерговому завершенні захисних конструкцій пріоритетних енергетичних об'єктів. Максимум доступних виробничих ресурсів необхідно спрямувати на завершення повного комплексу захисних конструкцій та інженерних систем тих об'єктів, які можна довести до працездатного стану в найкоротші технологічно обґрунтовані строки. Детальна черговість і технічні характеристики таких робіт мають визначатися уповноваженими фахівцями без публічного розкриття вразливостей енергетичних об'єктів.

ТСК радить перевірити фактичну спроможність чинних підрядників завершити взяті на себе зобов'язання, у інших випадках слід застосовувати передбачені законом і договорами механізми розірвання контрактів та залучити спеціалізовані компанії, а фінансування перевести на жорстку оплату за фактично підтверджені роботи та забезпечити повернення невідпрацьованих авансів.

“Сьогодні не можна обмежитися пошуком відповідальних за порушені графіки та неврегульовані фінансові зобов'язання. Потрібно одночасно провести повну перевірку використання бюджетних коштів і забезпечити реальне завершення захисних споруд.

Держава має отримати не чергові звіти про відсотки готовності, а конкретний інженерний результат. Енергетична стійкість Київської області вимірюється не відсотками «освоєних авансів» на папері, а завершеними залізобетонними захисними спорудами, перевіреними інженерними системами та можливістю безпечної роботи енергетичного обладнання”, - наголосила Забуранна.

Голова парламентської Тимчасової слідчої комісії наполягає на щотижневому контролі за виконанням цих невідкладних заходів.

“Кожна бюджетна гривня повинна мати документальне підтвердження. Кожен договір - відповідального виконавця. А кожен завершений об'єкт - реальну здатність захищати енергетичну інфраструктуру України”, - написала вона.

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