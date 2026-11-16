Переговорні команди України, США та європейських партнерів у понеділок провели робочий відеодзвінок, під час якого обговорили підсумки переговорів в Абу-Дабі та порядок денний наступного етапу перемовин, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

"Звірили наші позиції та подальші спільні кроки. Разом зі США та європейськими партнерами працюємо заради завершення війни і надійних гарантій безпеки для України", – написав Умєров за підсумками розмови у Телеграм.

За його словами, учасники відеодзвінка також обговорили майбутню зустріч у форматі Коаліції охочих в Берліні.

З європейського боку до розмови долучилися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, НАТО та Європейської комісії. Сполучені Штати представили Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Алекс Гринкевич.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/608