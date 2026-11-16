Україна застосувала персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти семи морських суден російського тіньового флоту, які перевозять зброю, та шести росіян, причетних до примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях, відповідні укази президента Володимира Зеленського про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України оприлюднені в понеділок на сайті його офісу.

"Санкційний тиск – наш і партнерів – має залишатись сильним. Санкції – це те, що найбільше сприяє створенню у Росії мотиву закінчити війну", – заявив Зеленський.

До першого санкційного списку увійшли судна під прапором РФ, залучені до регулярного перевезення великих обсягів зброї, боєприпасів, військової та іншої техніки для російських військ. Більшість із них належать ТОВ "М лізинг" та ТОВ "МГ-флот", які вже перебувають під санкціями України, ЄС, США, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії. П'ять суден уже перебувають під санкціями США, з них два – також під обмеженнями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

"Санкції повинні обмежити можливість суден заходити в порти й отримувати необхідні послуги. Наступний крок – санкції проти їхніх капітанів: хто веде такі судна, відповідатиме особисто", – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Другий санкційний пакет охоплює шістьох російських посадовців, які реалізують політику примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, а також в Криму та Севастополі. Серед них – заступниця керівника Федеральної служби судових приставів Росії Валентина Казакова, яка перебуває під санкціями США та начальник Головного управління МВС РФ по Краснодарському краю Олег Агарков, який знаходиться під санкціями Канади.

У повідомленні наголошується, що примусова паспортизація використовується окупаційною владою для контролю над населенням та постановки жителів ТОТ на військовий облік шляхом позбавлення доступу до медицини, пенсій, роботи, освіти та погроз відібрати дітей. Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для повної синхронізації цих обмежень у міжнародних юрисдикціях.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ukrayina-zastosuvala-sankciyi-proti-semi-suden-rosijskogo-ti-107361