Агрохолдинг KSG Agro за підсумками дев'яти місяців 2026 року отримав $2,41 млн чистого збитку, що на 25,4% менше порівняно із чистим прибутком за аналогічний період минулого року.

Згідно зі звітом, валовий прибуток скоротився в 3,6 рази – до $0,90 млн, але за рахунок зростання чистого прибутку від біологічних перетворень групі вдалося навіть збільшити на 0,7% операційний прибуток – до $6,00 млн, а прибуток EBITDA скоротився всього на 3,4% – до $6,51 млн.

Зазначається, що виручка KSG Agro за звітний період скоротилася на 9,2% – до $13,30 млн, з яких на рослинництво прийшлося $7,23 млн (за 9 міс.-2025- $5,19 млн), свинарство – $5,65 млн (9,22 млн).

В той же час прибуток у сегменті рослинництва у січні-вересні цього року впав до $2,82 млн з $6,33 млн у січні-вересні минулого року, тоді як у свинарстві збільшився до $3,59 млн з $0,94 млн.

Група уточнила, що на момент звіту завершила збір соняшника із врожайністю 1,61 тонн з га, тоді як врожайність пшениці склала 4,5 тонни з га, ячменю – 4,97 тонни з га.

У документі знову повторюється, що рада директорів розробляє нову стратегію розвитку для розширення діяльності агрохолдингу в Європейському Союзі з чіткою метою зосередження більшості активів та доходів групи в ЄС протягом наступних 3-5 років. На думку компанії, цього можна досягти шляхом серії злиттів та поглинань, а також профінансувати за рахунок власних та позикових коштів, включаючи додаткові випуски акцій.

Згідно зі звітом, компанія на кінець вересня цього року мала запасів та сільськогосподарської продукції на $8,53 млн порівняно із $11,16 млн роком раніше.

Чистий борг компанії на кінець вересня 2026 року становив $13,66 млн проти $15,90 млн на початок року, а капітал збільшився до $9,90 млн з $7,21 млн.

Olbis Investment LTD SA голови ради директорів KSG Agro Сергія Касьянова володіє 47,83% акціями холдингу, 48,34% перебувають у вільному обігу на Варшавській фондовій біржі, а ще 3,83% є казначейськими акціями, хоча кварталом раніше їх було 4,11%, а ще кварталом раніше – 4,59%.

KSG Аgro – вертикально інтегрований холдинг, що займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Земельний банк у Дніпропетровській та Херсонській областях становить близько 21 тис. га.

Агрохолдинг KSG Agro у І півріччі 2026 року збільшив чистий прибуток в 6,7 разів – до $1,05 млн за зниження виручки на 40% – до $5,64 млн. EBITDA зросла у 2,6 рази – до $2,75 млн.