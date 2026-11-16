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Сибіга підтримав ініціативу п'яти європейських країн щодо посилення санкцій проти РФ та перекриття криптолазівок

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Сибіга підтримав ініціативу п'яти європейських країн щодо посилення санкцій проти РФ та перекриття криптолазівок
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав та рішуче підтримав ініціативу міністрів закордонних справ Естонії, Фінляндії, Данії, Франції та Литви, спрямовану на посилення санкційних обмежень проти Російської Федерації та перекриття шляхів їх обходу через криптовалюти й тіньові фінансові мережі.

"Вітаю та рішуче підтримую цю важливу ініціативу міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена, міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро та міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, спрямовану на посилення санкцій проти Росії та усунення лазівок, які дозволяють Москві використовувати криптовалюти й тіньові фінансові мережі для обходу обмежень", – сказав Сибіга.

За словами Сибіги, російська сторона продовжує знаходити нові методи обходу міжнародних обмежень задля фінансування збройної агресії проти України, тому реакція партнерів має постійно еволюціонувати. Міністр наголосив, що санкційний режим не повинен залишати жодної безпечної гавані для російських коштів у традиційній фінансовій системі чи цифрових мережах.

"Кожна лазівка, якою користується Росія, послаблює дієвість міжнародних санкцій і дає змогу спрямовувати ще більше ресурсів на потреби її воєнної машини. Перекриття цих каналів має й надалі залишатися одним із пріоритетів. Москва повинна бути позбавлена фінансових ресурсів, необхідних для продовження агресії проти України", – підсумував голова МЗС України.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#санкції #криптомережі #сибіга
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