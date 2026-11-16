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Роберт Паттінсон зіграє агента 007 у новому фільмі франшизи про Джеймса Бонда

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Британський актор Роберт Паттінсон офіційно затверджений на головну роль Агента 007 у новому фільмі шпигунської кінофраншизи, повідомила студія Amazon MGM у неділю ввечері.

"Джеймс Бонд – один із найлегендарніших персонажів у історії кіно, і отримати роль 007 – честь усієї моєї життєвої діяльності", – зазначив актор.

Повідомляється, що режисером майбутньої картини стане Дені Вільньов, а сценарій підготував Стівен Найт. Продюсерами проєкту виступають Емі Паскаль та Девід Гейман, тоді як виконавчим продюсером стала Таня Лапоїнт.

Що стосується попереднього досвіду та творчої команди, Паттінсон замінить Деніела Крейга, який виконував роль Бонда у п'яти стрічках. Участь актора у кінофраншизі охоплює роботу з режисером Дені Вільньовом, у якого він також знімався в стрічці "Дюна: Частина третя". Світову популярність актору принесла участь у сазі "Сутінки", а також у франшизі "Гаррі Поттер і келих вогню", блокбастерах Крістофера Нолана "Тенет" і "Одісея", а також головні ролі у фільмах "Бетмен" і "Праймтайм".

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#кіно #бонд #паттінсон
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