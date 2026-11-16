Жінка дістала поранення внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, сталася пожежа в кіоску – ОВА

Жінка 57-ми років отримала травму внаслідок вибуху та була госпіталізована внаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя, у місті зафіксовано пожежу в торговельному кіоску та пошкодження житлової забудови, повідомив представник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у неділю ввечері.

"Попередньо, одна 57-річна жінка дістала вибухову травму через ворожу атаку. Її госпіталізували. Внаслідок влучання у торговельний кіоск виникла пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна. Наслідки атаки уточнюються", – написав Семікін у своєму телеграм-каналі.