Будь-яка остаточна мирна угода потребуватиме згоди як Росії, так і України – Кушнер

Досягнення мирної угоди між Україною та Росією потребуватиме згоди обох сторін, заявив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер.

"Будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною. Хоча значна частина публічних дискусій зосереджується на розбіжностях між сторонами, ми продовжуємо бачити, як у результаті серйозних обговорень, що відбуваються поза увагою громадськості, з'являються позитивні та конструктивні ідеї. Ці обміни думками допомагають нам шукати потенційні рішення та зменшувати існуючі розбіжності", – написав Кушнер в соцмережі Х.

Він зазначив, що наразі центром дискусій лишається питання про те, як покласти край війні та створити післявоєнні механізми безпеки, які зменшать ймовірність майбутніх воєн.

"НАТО залишатиметься ключовою опорою європейської безпеки. Наша мета – спиратися на існуючі європейські інституції та угоди, зміцнюючи зобов'язання щодо безпеки, комунікацію, прозорість та механізми деескалації, щоб досягнутий нами мир був тривалим", – наголосив він.

За минулий рік, додав Кушнер, вдалося досягнути значного прогресу на трьох основних напрямках: міцні та надійні гарантії безпеки для захисту України від майбутньої агресії; шлях до членства в ЄС, що закріплює довгострокове майбутнє України в Європі; комплексний план післявоєнного процвітання, розроблений разом із нашими європейськими партнерами, Світовим банком та іншими організаціями, для підтримки фінансової стабільності, відбудови, інвестицій та довгострокового економічного зростання України.

"Разом ці елементи можуть надати Україні сили, безпеки, свободи та впевненості для ведення переговорів з Росією щодо решти складних питань та побудови кращого майбутнього для її народу. Важливі виклики залишаються, і остаточна угода вимагатиме прийняття складних рішень. Але ми досягаємо прогресу, тісно координуючи дії з Росією, Україною та Європою, на шляху до результату, який зможе покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та створити основи для тривалого миру", – резюмував Кушнер.