Розпочалася підготовка до наступної багатосторонньої зустрічі щодо мирного процесу РФ та України – Кушнер

Сторони розпочали підготовку до наступного раунду мирних переговорів між Росією та Україною, за участю США та Європи, повідомив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер.

"Ми розпочали підготовку порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі, яку плануємо провести найближчим часом", – написав Кушнер в соцмережі Х.

Він розповів, що вранці в понеділок, 16 листопада, він та Стів Віткофф провели розмову з Юрієм Ушаковим, щоб обговорити досягнутий прогрес та наступні кроки в мирному процесі. Також були проведені розмови з представниками української сторони та з європейськими партнерами, зокрема з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також із представниками ЄС і НАТО.

"Ми обговорили, як сприяти налагодженню прямого діалогу між Європою та Росією, якого протягом останніх чотирьох років практично не було. Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо вислухали занепокоєння та пропозиції одна одної, оскільки ми працюємо над забезпеченням більш стабільного та безпечного майбутнього для Європи", – наголосив Кушнер.