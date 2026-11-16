У Комишувасі на Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт у Комишувасі Запорізької області після обстрілу 2 листопада (удар по гімназії "Джерело", де роздавали гуманітарну допомогу, та підземному укриттю): загинули 72 людини, чотири людини залишаються зниклими безвісти, ще четверо залишаються в лікарні.

"Два тижні рятувальники та поліцейські працювали під постійною загрозою ударів. За цей час росіяни одинадцять разів обстріляли селище. Дев'ять атак – безпосередньо по місцю проведення робіт. Унаслідок лише цих ударів поранені троє поліцейських та четверо рятувальників, пошкоджена техніка", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Вигівський зазначив, що обстріл Комишувахи 2 листопада став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни. "Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники. Серед загиблих – вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади", – написав міністр.

За його словами, щоб розібрати завали та відшукати тіла загиблих людей, залучили інженерну техніку та кінологів. Безперервно працювали експерти, які провели десятки ДНК-досліджень. Чотири людини залишаються зниклими безвісти. Ще четверо людей, яких вдалося врятувати у перші години після обстрілу, залишаються в лікарні під наглядом медиків.