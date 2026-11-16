Бельгійський міністр Прево отримав нагороду від України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вручив віце-прем'єр-міністру та міністру закордонних справ, європейських справ та співробітництва Бельгії Максиму Прево державну нагороду – орден "За заслуги" II ступеня.

"Вручив міністру Прево високу українську державну нагороду – Орден "За заслуги" II класу, присвоєний президентом Зеленським за видатну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у понеділок.

"Для мене було великою честю сьогодні отримати від імені Бельгії українську нагороду. Я розглядаю це насамперед як визнання солідарності, яку продемонстрували так багато бельгійців з початку повномасштабного вторгнення Росії – від прийому українських сімей до надання життєво необхідної допомоги. Це визнання нашої спільної відданості підтримці України стільки, скільки буде потрібно", – своєю чергою прокоментував нагороду Прево у соціальній мережі Х. .

Під час зустрічі 16 листопада обидва дипломати обговорили важливі питання, пов'язані з підтримкою України у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність. Сибіга також поділився оцінками мирних зусиль і ситуації на фронті, акцентуючи увагу на наслідках російських атак. Міністри обговорили плани щодо підвищення обороноздатності України в умовах наближення зими.