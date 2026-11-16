КНДР передає Росії десятки балістичних ракет щомісяця – Зеленський

Північна Корея передає Росії десятки балістичних ракет щомісяця, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді Головного управління розвідки Міноборони на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Була сьогодні на Ставці доповідь ГУР про російські ракетні плани – по виробництву балістики й крилатих ракет. Такий обсяг виробництва, як вони планують, – не для миру. Також Росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, застосування російською армією північнокорейських ракет у війні проти України дає КНДР змогу вдосконалювати свою зброю.

Зеленський наголосив, це додаткові виклики для всього регіону поруч із Північною Кореєю, а також для Європи. Президент зазначив, що якщо "Росія має такого союзника, який передає балістику, то потрібен чіткий паритет і для України, щоб ми могли на рівних відповідати на російську загрозу".

Зокрема, він закликав Німеччину, Францію, Велику Британію та Італію збільшити відповідне постачання для України.

Також президент заявив про необхідність повернутися до обговорення можливості знищення російських балістичних пускових установок. За його словами, відповідні технології є у західних країн, і Україна має отримати їх для протидії російській загрозі.