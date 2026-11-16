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Каліфорнія надасть українському народу допомогу, яка врятує життя – губернатор

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Каліфорнія надасть українському народу допомогу, яка врятує життя – губернатор
Фото: https://x.com/CAgovernor

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, якого вважають потенційним кандидатом у президенти США на майбутніх виборах від Демократичної партії, прибув до України та заявив, що штат надасть українському народу допомогу.

"Я пишаюся тим, що перебуваю в Україні, щоб оголосити: Каліфорнія надасть українському народу допомогу, яка врятує життя. Жоден народ, який бореться за свою свободу, не повинен сумніватися в тому, чи не залишився він наодинці", – написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

Ньюсом вже відвідав українських військових у госпіталі ветеранів. "Для мене велика честь познайомитися з відважними українськими солдатами, які проходять реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів та Українському медичному центрі Superhumans після поранень, отриманих під час війни, розв'язаної Путіним", – написав він у соціальній мережі Х.

"Український народ вирішив захищати свою свободу, і його мужність надихає весь світ. Каліфорнія солідарна з Україною", – запевнив губернатор штату.

 

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#каліфорнія #нюсом #візит
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