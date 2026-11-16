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Європейські представники вперше повним складом долучилися до розмови переговорних команд України та США – Зеленський

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Європейські представники вперше повним складом долучилися до розмови переговорних команд України та США – Зеленський

Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Польща, а також представники Європейської комісії, Європейської ради та НАТО вперше у повному складі доєдналися до розмови переговорних команд України та США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно. Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За словами президента, до розмови онлайн також долучилися представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Європу представляли вперше в цій розмові у повному складі саме ті, хто представлятиме на перемовинах із росіянами. Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", – наголосив президент.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#переговори #європа #зеленський
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