Президент підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно В'ячеслава Брюховецького

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно почесного президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" В'ячеслава Брюховецького, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ця відзнака – за значні особисті заслуги в розвитку української освіти й науки, відродження Києво-Могилянської академії, активну громадську діяльність та виховання патріотичної молоді", – йдеться у повідомленні Офісу глави держави на сайті у понеділок.

У повідомленні зазначається, що у 1991 році Брюховецький ініціював відродження Києво-Могилянської академії. "На той час у корпусах колишньої академії було Вище військово-морське політичне училище, і перший кабінет В'ячеслав Брюховецький виграв у шахи в керівника училища контрадмірала Олександра Коровіна. Саме в тому кабінеті й розпочалася робота над відродженням Києво-Могилянської академії", – розповіли в Офісі президента.

За керівництва Брюховецького університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврську й магістерську підготовку, вільний вибір дисциплін і міждисциплінарне навчання.

Брюховецький також сприяв відродженню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Герой України, літературознавець, педагог, журналіст і громадський діяч, один із засновників Народного Руху України та ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький помер 12 листопада у віці 79 років.