Мер про атаки на Дніпро: двоє людей загинули, майже пів міста без світла, знову вдарили по "Олейні"

Через масовані ворожі атаки Дніпра двоє людей загинули, ще восьмеро наразі у лікарнях з опіками та уламковими пораненнями, майже пів міста без електропостачання, повідомив мер Борис Філатов

"Протягом дня росіяни продовжують атакувати різні райони Дніпра. На жаль, вже двоє загиблих. Це 32-річна жінка та 54-річний чоловік", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його даними, у міських лікарнях залишаються восьмеро постраждалих, у більшості – серйозні опіки й уламкові поранення, голови, обличчя та кінцівок.

Крім того, як повідомив Філатов, через ворожі удари без світла чи не пів міста. "Фактично це шостий блекаут за останні два тижні", – написав Філатов.

За словами Філатова, 16 листопада росіяни втретє вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі, американській власності, що належить корпорації Bunge. "На щастя, без витоку олії, як було у січні", – уточнив Філатов.

Пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватні автівки містян, а ще тепловоз, залізнична цистерна, сільгосптехніка, підприємства.