Дніпро повністю без світла після ударів РФ – ДТЕК

Дніпро повністю знеструмлений внаслідок атаки РФ на енергооб'єкти області, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Після атаки на енергооб'єкти області Дніпро повністю знеструмлений. Електрики також немає в частини мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам'янського районів", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм в понеділок.

Згідно з його інформацією, енергетики вже відновлюють живлення: першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об'єктам.

"Повторні атаки росіян можуть загальмувати роботу. Але бригади вже на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", – наголосив ДТЕК.