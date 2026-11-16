На Житомирщині викрили адміністратора чату, який попереджав про перевірки ТЦК та прикордонників

Правоохоронці викрили на Житомирщині адміністратора закритої групи в месенджері, у якій публікували інформацію про пересування військовослужбовців ТЦК, прикордонників та розташування блокпостів, повідомила Державна прикордонна служба України.

"У групі поширювали інформацію про пересування та роботу військовослужбовців ТЦК та інших складових Сил оборони, зокрема прикордонних нарядів. Також публікували розташування стаціонарних і виїзних постів у прикордонному районі Житомирщини", – повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Адміністратору повідомили про підозру, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.