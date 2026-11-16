Обмеження швидкості на Starshield на ТОТ тривають сьомий день поспіль і мають операційні наслідки для України – посольство

Обмеження швидкості роботи супутникового зв'язку Starshield на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України діють уже сьомий день поспіль, мають реальні операційні наслідки та потребують негайного вирішення, заявив тимчасовий повірений у справах України в Сполучених Штатах Дмитро Сєнік.

"Сьогодні виповнюється сьомий поспіль день обмежень швидкості на Starshield у тимчасово окупованих територіях України, без жодної відповіді чи роз'яснення ні від Пентагону, ні від SpaceX", – написав він у Х у понеділок.

Дипломат зазначив, що посольство України у США продовжує отримувати звернення від американських ЗМІ, які повідомляють, що у відповідь на їхні запити Пентагон заявив, ніби жодних обмежень не запроваджено.

"Я хочу бути однозначним: це суперечить тому, що відбувається на місцях. Я можу підтвердити, що обмеження швидкості дійсно діють. Ці обмеження мають реальні операційні наслідки для України і вимагають негайних роз'яснень та вирішення. Сім днів без відповідей – це на сім днів забагато", – йдеться у дописі.

Starshield – це захищена супутникова мережа компанії SpaceX, створена на базі технологій Starlink спеціально для урядових і військових замовників США та їхніх союзників. Вона забезпечує підвищений рівень шифрування, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та захищений канал передачі даних для оборонних операцій.

Президент України Володимир Зеленський заявив про повторне запровадження обмежень швидкості супутникового зв'язку Starshield на рівні 161 км/год на тимчасово окупованих територіях та вздовж лінії фронту. За його словами, це суттєво ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників, зокрема за допомогою українських ракет "Барс".

Під час спілкування з медіа президент України Володимир Зеленський заявив, що під час контактів із Міністерством оборони України представники SpaceX заперечували запровадження лімітів і пояснювали ситуацію "технічною історією", однак українська сторона не погоджується з таким трактуванням. Глава держави наголосив, що щоденні тестування на різних напрямках підтверджують масовий і системний характер обмеження швидкості до 161 км/год саме на тимчасово окупованих територіях та вздовж лінії фронту.

У Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" заявили, що збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз, додавши, що військові адаптують систему ППО відповідно до ситуації, яка склалася.