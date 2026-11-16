Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Повідомлено про підозру адвокатці, що підбурювала до хабара прокурору САП

1 хв читати
Додати як джерело
Повідомлено про підозру адвокатці, що підбурювала до хабара прокурору САП

Правоохоронці повідомили про підозру адвокатці, яка підбурювала організатора конвертаційного центру до надання неправомірної вигоди прокурору Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"НАБУ і САП повідомили про підозру адвокатці, яка підбурювала організатора конвертаційного центру до надання неправомірної вигоди прокурору САП за злив службової інформації та закриття кримінального провадження", – йдеться у повідомленні НАБУ у Телеграмі та на сайті у понеділок.

Повідомляється, що у 2023 році адвокатка, яка раніше очолювала один із відділів прокурорів САП, хизуючись своїми зв'язками з колишніми колегами в прокуратурі, запевнила організатора конвертцентру, що за $90 тис. хабаря керівник підрозділу САП надаватиме інформацію про плани слідства, а згодом взагалі закриє кримінальне провадження щодо нього.

Згідно з домовленістю, половину цієї суми необхідно було передати одразу, а решту – після закриття кримінального провадження. Отримавши $45 тис., підозрювана привласнила їх.

Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Для встановлення ролі та участі в цих домовленостях чинного прокурора САП розпочато службове розслідування.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#адвокатка #підозра #набу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет: генератори, зарядні станції, автобуси та допомогу з мостами – Корецький

Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет: генератори, зарядні станції, автобуси та допомогу з мостами – Корецький

Україна разом з ЄС готує наповнення екстреного зимового пакета допомоги, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. "Генератори, зарядні станції,…

Читати