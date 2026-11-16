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Вибух гранати на Київщині призвів до загибелі чотирьох людей, серед них неповнолітня – поліція

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Вибух гранати на Київщині призвів до загибелі чотирьох людей, серед них неповнолітня – поліція
Фото: Нацполіція

Четверо людей загинули, серед них неповнолітня, у Броварському районі (Київська обл.) через вибух, ймовірно, підрив гранати, повідомила поліція.

"До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння. Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у понеділок.

На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сзч #київська #граната
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