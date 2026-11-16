Командувач Сухопутних військ: формування нових бригад уже поставлено на паузу, для нас важлива якість

Сухопутні війська рухаються до припинення практики створення нових бригад, формування деяких із них уже поставлено на паузу, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць

"Ми рухаємося до того, щоб припинити це. Я скажу, що вже поставлено на паузу формування деяких бригад. Для нас важлива якість. Кожна нова бригада – це мінус насправді: мінус особового складу, багато СЗЧ, і неефективне використання людського капіталу", – сказав він на "Сержантському форумі" у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

В лютому 2025 року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача в Україні припинили формувати нові бригади, а основні зусилля зосередили на доукомплектуванні вже наявних бойових підрозділів, які тримають лінію фронту.

У листопаді 2024 року Генеральний штаб у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" пояснив, що в ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення існуючих, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, а також збільшилася протяжність лінії фронту.