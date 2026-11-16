Двоє мешканців Харківської області ввезли в Україну під виглядом гумдопомоги 25 автівок для перепродажу

Правоохоронці затримали двох мешканців Харківської області, які налагодили схему незаконного ввезення в Україну і перепродажу автомобілів.

"Обох чоловіків затримали у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів, вчиненій у значних розмірах (ч. 1 ст. 201-4 КК України). Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, з листопада минулого року підозрювані ввозили в Україну з Литви вживані автомобілі, а щоб уникнути сплати обов'язкових митних платежів, подавали митним органам декларації із завідомо неправдивими відомостями. Усі транспортні засоби ввозилися під виглядом безкоштовної гуманітарної допомоги для ЗСУ та були адресовані одній і тій самій громадській організації, але насправді фігуранти не передавали їх на фронт, а продавали через інтернет. Чоловіки розміщували оголошення на популярній торговельній онлайн-платформі, зустрічалися з потенційними клієнтами, домовлялися про ціну та отримували гроші готівкою в доларах і гривнях.

Таким чином, підозрювані ввезли в України та продали 25 автомобілів марок BMW, Audi, Volvo, Honda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, Opel, SsangYong, Chevrolet тощо. Їх загальна ринкова вартість перевищує 9,1 млн гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на майданчиках, де чоловіки тримали ввезені машини та показували їх потенційним покупцям. Накладено арешт на 19 автомобілів.

Слідство триває. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до нелегальної схеми ввезення і продажу автівок.