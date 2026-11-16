Зустріч Зеленського і Петера Мадяра відбудеться до кінця листопада – Сибіга

Україна та Угорщина готують проведення зустрічі між лідерами країн вже до кінця листопада. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами зустрічі з головою МЗС Угорщини Анітою Орбан.

"Ми домовилися скористатися позитивною динамікою у наших відносинах та обговорили спільну підготовку до зустрічі наших лідерів, яка має відбутися до кінця листопада", – написав Сибіга в соцмережі Х.

В ході зустрічі сторони розглянули весь спектр двосторонніх питань та найактуальніші проблеми, що становлять взаємний інтерес, зокрема інфраструктуру, транспортне сполучення, торгівлю, енергетику, права національних меншин, регіональну безпеку та вступ до ЄС.

Сибіга нагадав, що 3 грудня відзначатиметься 35-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.

"Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними, взаємовигідними проектами", – резюмував він.