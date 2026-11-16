Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зустріч Зеленського і Петера Мадяра відбудеться до кінця листопада – Сибіга

1 хв читати
Додати як джерело

Україна та Угорщина готують проведення зустрічі між лідерами країн вже до кінця листопада. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами зустрічі з головою МЗС Угорщини Анітою Орбан.

"Ми домовилися скористатися позитивною динамікою у наших відносинах та обговорили спільну підготовку до зустрічі наших лідерів, яка має відбутися до кінця листопада", – написав Сибіга в соцмережі Х.

В ході зустрічі сторони розглянули весь спектр двосторонніх питань та найактуальніші проблеми, що становлять взаємний інтерес, зокрема інфраструктуру, транспортне сполучення, торгівлю, енергетику, права національних меншин, регіональну безпеку та вступ до ЄС.

Сибіга нагадав, що 3 грудня відзначатиметься 35-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.

"Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними, взаємовигідними проектами", – резюмував він.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#угорщина #лідери #зустріч
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет: генератори, зарядні станції, автобуси та допомогу з мостами – Корецький

Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет: генератори, зарядні станції, автобуси та допомогу з мостами – Корецький

Україна разом з ЄС готує наповнення екстреного зимового пакета допомоги, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. "Генератори, зарядні станції,…

Читати