Повідомлено про підозру 15 учасникам сутичок у Петропавлівській Борщагівці – Нацполіція

Минулого тижня поліцейські оголосили про підозру 7 громадянам, які брали активну участь у заворушеннях та вчиняли хуліганські дії у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада, всього спільно з СБУ у межах процесуальних заходів повідомлено про підозри 15 особам, інформує Національна поліція України.

В повідомленні в телеграм-каналі в понеділок Нацполіція зазначає, що поліцейські Київщини продовжують документувати протиправні дії учасників дій, які відбулися поблизу місця тимчасової дислокації підрозділу Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці.

"Минулого тижня 7 особам поліцейські повідомили про підозри: 6 громадянам за ч. 2 ст. 296 та ще одному за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

В Нацполіції нагадують, що раніше правоохоронці затримали громадянку, яка, за даними слідства, підбурювала місцевих жителів до протиправних дій, двох її спільників, а також ще п'ятьох осіб.

"Загалом у межах кримінального провадження проведено 33 обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено речові докази, що підтверджують їхню причетність до протиправної діяльності. Всього спільно з СБУ у межах процесуальних заходів повідомлено про підозри 15 особам", – наголошують у поліції.

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів усім сімом підозрюваним.

Як повідомлялося, 12 листопада Служба безпеки України та Нацполіція повідомили про затримання 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які відбулися 2 листопада цього року, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика.

ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Сутички цивільних осіб з військовослужбовцями відбулися в селі Петропавлівська Борщагівка в понеділок, 2 листопада, ввечері біля одного з маєтків, що використовувався як тимчасовий пункт дислокації військової частини 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

Приводом для конфлікту послугували розповсюджувані в соцмережах чутки, що в будівлі нібито незаконно утримують близько 40 повернутих після СЗЧ людей, а один з них нібито отримав важкі травми чи навіть помер. Під впливом чуток цивільні особи почали штурм домоволодіння, вибили ворота, частину стіни, використовували піротехніку та сльозогінний газ. Штурм вдалося зупинити, проте під час сутичок постраждали нацгвардійці, які стримували натовп, а також було пошкоджено чотири службові авто поліції.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський назвав фейками заяви про існування нібито катівень і зазначив, що це "своєрідна схема витягання ухилянтів".

Серед учасників подій була 49-річна власниця клініки пластичної хірургії "Молода-я" Валентина Молода, яка видавала себе за медика та під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги намагалася вивезти на приватному автомобілі з символікою неіснуючої приватної клініки військовослужбовця за межі пункту дислокації підрозділу. Виявилося, що вона планувала свої дії заздалегідь та розповсюджувала в соцмережах заклики до громадян прибути до місця дислокації військових. Її разом з Кірєєвою та Єном пізніше було затримано і їм висунуті підозри за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

4 листопада Молода була арештована без права внесення застави на 60 діб.

5 листопада суд відправив фігуранта справи про сутички в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області біля пункту дислокації військової частини Національної гвардії України Віктора Єна під варту без альтернативи застави.