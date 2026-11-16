Апеляція ВАКС ухвалила новий вирок щодо колишнього голови Рахункової палати та двох інших осіб

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) ухвалила новий вирок щодо колишнього голови Рахункової палати Романа Магути та двох інших осіб, повідомила пресслужба ВАКС.

"16 листопада 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок ВАКС від 06.04.2023, яким колишнього Голову Рахункової палати, головну контролерку Рахункової палати та її родича було визнано невинуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та виправдано у зв'язку з відсутністю в їхніх діях складу кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні ВАКС у Телеграмі у понеділок.

Колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційні скарги сторони захисту без задоволення, частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора та ухвалила новий вирок.

У повідомленні не вказується ім'я фігурантів справи, проте судячи з подробиць йдеться про екс очільника Рахункової палати Романа Магуту, а також колишню головну контролерку Рахункової палати Марію Шулежко та її племінника Максима.

Рішенням від 16 листопада колишнього Голову Рахункової палати визнано винуватим у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), та призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки. На підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю 2 роки. Водночас відповідно до ч. 5 ст. 74, п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України його звільнено від покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Колишню головну контролерку Рахункової палати визнано винуватою у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України), а третього обвинуваченого – у пособництві у вчиненні шахрайства (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Обом призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від його відбування з випробуванням. Іспитовий строк для колишньої головної контролерки становить 3 роки, для третього обвинуваченого – 1 рік.

Відповідно до ст. 76 КК України на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, покладено передбачені законом обов'язки, зокрема щодо реєстрації в органі пробації та повідомлення про зміну місця проживання.

Крім того, колегія суддів апеляційної інстанції частково задовольнила цивільний позов прокурора в інтересах держави та постановила стягнути з колишньої головної контролерки Рахункової палати на користь Рахункової палати 1,390 млн грн на відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Як повідомлялося, 6 квітня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала Магуту, а також Шулежко та її родича невинуватими у заволодінні службовою квартирою та зловживанні владою. 16 грудня 2024 р. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду скасував ухвалу АП ВАКС від 27.11.2023 р. та призначив новий розгляд вказаної справи у суді апеляційної інстанції.