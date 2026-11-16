Трамп "нічого не чув" про обмеження роботи Starlink в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про повторне обмеження доступу до Starlink в Україні.

"Я не знаю, чи це справді так. Я про це не чув", – сказав Трамп у відповідь на питання журналіста в понеділок, 16 листопада.

Як повідомлялося, 13 листопада джерела в Міністерстві оборони України повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що фахівці Міноборони та Збройних сил України фіксують обмеження швидкості Starshield (військового пакета Starlink) до 161 км/год над усією тимчасово окупованою Росією територією України.

Напередодні у Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз. Військові адаптують систему ППО відповідно до ситуації, яка склалася.