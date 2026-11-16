Україна завтра на "Рамштайн" зосередиться на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією – Зеленський

Україна готується до зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн", яка відбудеться у вівторок, 17 листопада, зокрема, планується обговорити перехоплювачі для ППО та забезпечення української бойової авіації амуніцією, повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Євгенієм Хмарою.

"Звісно, зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією. Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також сторони під час "Рамштайн" обговорять додаткове фінансування.

"Потрібно й більше імпульсу для спільних із партнерами виробництв. Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати. Розраховую на змістовну зустріч", – зазначив президент.

Крім того, Хмара доповів також щодо виконання плану далекобійних санкцій. За словами Зеленського, українські дипстрайки досягають визначених цілей, і він затвердив нові операції.