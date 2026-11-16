Понад 450 людей взяли участь у вебінарах УЧХ та ГО UMIND у жовтні

Понад 450 людей взяли участь у вебінарах Українського Червоного Хреста (УЧХ) та громадської організації (ГО) UMIND у минулому місяці.

“У жовтні на освітні вебінари Українського Червоного Хреста й ГО UMIND зареєструвалися 478 учасників і учасниць. Зустрічі об’єднали ветеранів, ветеранок та всіх охочих для навчання розвитку власної справи. Цього разу говорили про психологічну стійкість, делегування рутини та побудову системного маркетингу”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

На тренінгах щодо ментального здоров’я в бізнесі учасники, зокрема, досліджували вплив довготривалого стресу, училися розпізнавати сигнали виснаження й уникати пасток токсичної продуктивності.

Слухачі також дізналися, як оптимізувати роботу соло-підприємця за допомогою штучного інтелекту, якій може взяти на себе частину різних ролей: від копірайтера до менеджера з продажів. Крім того, вони отримали інформацію, як правильно формувати запити й делегувати створення контенту, рекламних креативів чи комунікацію з клієнтами.

Завершився цикл вебінарів розбором соціальних мереж, де учасники довідалися, як перетворити сторінки бренду з хаотичного набору публікацій на дієвий бізнес-інструмент. Підприємці вчилися створювати контент-матрицю, планувати роботу наперед й адаптовувати одну ідею до різних форматів.

“Жовтневі зустрічі дали учасникам практичні інструменти для автоматизації робочих процесів, залучення аудиторії та збереження власного ресурсу на старті бізнесу”, - зазначили в УЧХ.

Заходи проводяться у межах програми «Підтримка реінтеграції ветеранів в Україні», що реалізує УЧХ за підтримки Данського Червоного Хреста й Міністерства закордонних справ Данії, за організаційної та технічної підтримки ГО UMIND.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19pCw44pHh/