Отримання підприємством повноважень на власну ППО підставу для фіндопомоги від держави не надає – Міноборони

Джерелами фінансування приватної протиповітряної оборони (ППО) є кошти підприємств та інші не заборонені законодавством джерела, при чому підприємства самостійно мають забезпечувати фінансування заходів, пов'язаних із формуванням та діяльністю груп ППО, йдеться в роз'ясненні, опублікованому на сайті Міністерства оборони України в понеділок.

"Окремого механізму прямого бюджетного фінансування створення та діяльності груп протиповітряної оборони підприємств, а також спеціального порядку надання їм компенсацій, субсидій, грантів чи відшкодування витрат за рахунок коштів державного бюджету не встановлено. Отримання підприємством повноважень на здійснення заходів протиповітряної оборони саме по собі не є підставою для виникнення права на державну фінансову допомогу або компенсацію понесених витрат", – зазначають у відомстві.

В Міноборони зазначають, що з членами груп протиповітряної оборони мають укладатися трудові договори згідно із законодавством про працю, а уповноважене підприємство може здійснювати додаткові виплати включеним до складу груп ППО працівникам за рахунок власних коштів. "Водночас уповноважені підприємства державного сектору економіки та підприємства, які управляють об'єктами критичної інфраструктури державної власності, відповідні витрати мають здійснювати за умови включення їх до фінансового плану підприємства або за погодженням із суб'єктом управління об'єктом державної власності", – роз'яснили в міністерстві.

При цьому зазначається, що групи приватної ППО діють у загальній системі ППО під управлінням повітряного командування Повітряних сил (ПС) Збройних сил України (ЗСУ), а відповідні мають право здійснювати закупівлю засобів ППО відповідно до номенклатури, визначеної повітряним командуванням ПС у спільному рішенні. До засобів протиповітряної оборони належать безпілотні авіаційні комплекси; зенітне ракетне озброєння; зенітна артилерія; стрілецька зброя; боєприпаси до зазначеного озброєння; військова та спеціальна техніка; обладнання і системи, призначені для виявлення, спостереження, оповіщення, моніторингу, супроводження та ураження повітряних цілей, зокрема радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

"Крім того, військові частини можуть тимчасово передати групам протиповітряної оборони засоби ППО та боєприпаси до них. Така передача здійснюється за рішенням Командування ПС ЗСУ відповідно до номенклатури, визначеної спільним рішенням, з оформленням відповідних розпорядчих документів та актів приймання-передачі. Зокрема, служба забезпечення відповідного органу військового управління оформлює розпорядчий документ про передачу, після чого командир військової частини організовує передачу визначених засобів уповноваженому підприємству. Такі засоби обліковуються як передані в користування групам протиповітряної оборони для виконання завдань за призначенням", – йдеться в роз'ясненні.

У разі передачі засобів ППО від військової частини забезпечення групи боєприпасами здійснюється відповідною військовою частиною згідно з визначеною номенклатурою. "Кількість боєприпасів установлюється спільним рішенням, а їх поповнення здійснюється на підставі документально підтверджених витрат під час виконання завдань протиповітряної оборони. Умови зберігання, використання, обліку, технічного обслуговування та повернення переданих засобів визначаються спільним рішенням", – зазначають в Міноборони.