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КМДА: У Києві від 16 листопада змінено режим роботи зовнішнього освітлення

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КМДА: У Києві від 16 листопада змінено режим роботи зовнішнього освітлення

У столиці від 16 листопада коригують інтенсивність вуличного освітлення залежно від часу доби та безпекових потреб: у вечірні та ранкові години, а також під час комендантської години діятимуть різні режими роботи світильників, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) в понеділок.

Новий режим передбачає, що у вечірні години до початку комендантської години та вранці після її завершення світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності, а в парках і скверах вмикатимуть половину світильників. Під час комендантської години потужність таких світильників зменшать до 20%, за відсутності функції димування працюватиме половина наявних світильників, тоді як у парках і скверах освітлення вимикатимуть.

Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть, за винятком підсвітки перил на Алеї художників, функціонального освітлення Берестейського шляхопроводу та пам'ятника Михайлу Грушевському на вул. Володимирській.

"На 8 визначених вулицях і проспектах діятиме окремий режим: освітлення працюватиме на повній потужності, а з 00:00 до 6:00 – на 50%", – інформують в повідомленні відомства.

Йдеться про бульвар Вацлава Гавела, вулиці Виборзьку (від вул. Академіка Янгеля до вул. Вадима Гетьмана), Миколи Закревського, Космонавта Поповича, Райдужну, Ревуцького, Академіка Янгеля та проспект Лісовий.

Як зазначили в КМДА, режим освітлення коригують для раціонального використання електроенергії з урахуванням потреб міста та безпекових умов.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #освітлення
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