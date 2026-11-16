Кабмін затвердив план заходів із розвитку психологічної служби в системі освіти до 2030р

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з реалізації концепції розвитку психологічної служби у системі освіти на період до 2030 року, який передбачає 18 заходів, визначає строки їх виконання та відповідальних виконавців та індикатори результату.

Згідно з повідомленням Міністерства освіти і науки, затверджений план визначає конкретні кроки для впровадження цієї моделі. Зокрема, передбачено: оновлення нормативної бази психологічної служби, зокрема розроблення нового Положення про психологічну службу та змін до штатних нормативів закладів загальної середньої освіти щодо кількості здобувачів освіти на одного працівника служби; визначення вимог до обладнання, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення роботи фахівців; розвиток професійної спроможності працівників психологічної служби: розроблення програм підвищення кваліфікації, запровадження професійної підтримки (супервізії), підготовку супервізорів і методичних рекомендацій; посилення спроможності педагогів виявляти психоемоційні труднощі учнів і надавати першу психологічну допомогу; удосконалення механізмів взаємодії між освітніми закладами, соціальними службами та системою охорони здоров'я, зокрема розроблення порядку перенаправлення здобувачів освіти до спеціалізованих фахівців; цифровізацію роботи психологічної служби – тестування та впровадження електронного кабінету її працівника; оновлення стандартів вищої та фахової передвищої освіти за спеціальностями "Психологія" та "Соціальна робота та консультування" з розширенням практичної підготовки; пілотування в територіальних громадах нових моделей надання та фінансування послуг психологічного забезпечення освітнього процесу.

Зазначається, що план також передбачає розроблення законодавчих змін для закріплення права працівників психологічної служби на супервізію, запровадження нових фінансових моделей та посилення міжвідомчої координації. Зокрема, окремим напрямом стане моніторинг і оцінювання результатів реалізації Концепції.

"Виконання плану має забезпечити практичне впровадження багаторівневої моделі психологічної та психосоціальної допомоги, підвищити доступність підтримки для учасників освітнього процесу та посилити професійну спроможність психологічної служби в системі освіти", – додали в Міносвіти.

Як повідомлялося, концепцію розвитку психологічної служби уряд затвердив у липні 2026 року. Вона визначає стратегічні напрями створення цілісної, доступної та стійкої системи психосоціальної і психологічної допомоги для всіх учасників освітнього процесу. Зокрема, концепція передбачає перехід від реагування на окремі випадки до системної підтримки, інтегрованої в освітній процес. Її основою є багаторівнева модель допомоги: від створення психологічно безпечного середовища та базової підтримки педагогами до цілеспрямованої допомоги практичних психологів і соціальних педагогів та взаємодії зі спеціалізованими службами.