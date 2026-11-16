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Трьом російським десантникам повідомлено про підозру за катування мирних жителів Бучі на Київщині – прокуратура

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Трьом російським десантникам повідомлено про підозру за катування мирних жителів Бучі на Київщині – прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом військовослужбовцям 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ повідомлено про підозру у катуванні мирних жителів Бучі під час окупації Київщини та у використанні цивільних як "живого щита".

"За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Бучі двоє російських десантників, погрожуючи зброєю, змусили місцевого жителя йти попереду них і першим заходити до квартир та інших приміщень, які вони перевіряли. Таким чином окупанти використовували цивільного як "живий щит", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За даними прокуратури, інший військовослужбовець цього полку побив і принижував місцевого жителя, який не мав зброї, не брав участі в бойових діях і не становив загрози для окупантів.

Усім трьом російським військовим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України.

Крім того, як повідомляють у прокуратурі, завершено спеціальне досудове розслідування щодо заступника командира бойової машини цього ж полку. Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.

"За даними слідства, він жорстоко поводився з іншим жителем Бучі: бив його, зокрема стволом автомата по обличчю, засовував зброю до рота та погрожував розстрілом", – уточнюють у відомстві.

Загалом, як зазначають в Офісі генпрокурора, у межах розслідування воєнних злочинів російських військових під час окупації Бучі встановлено 63 причетних військовослужбовців РФ, яким повідомлено про 71 підозру. До суду скеровано 34 обвинувальні акти стосовно 39 обвинувачених.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#десантники #буча #прокуратура
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