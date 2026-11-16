Трьом російським десантникам повідомлено про підозру за катування мирних жителів Бучі на Київщині – прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом військовослужбовцям 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ повідомлено про підозру у катуванні мирних жителів Бучі під час окупації Київщини та у використанні цивільних як "живого щита".

"За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Бучі двоє російських десантників, погрожуючи зброєю, змусили місцевого жителя йти попереду них і першим заходити до квартир та інших приміщень, які вони перевіряли. Таким чином окупанти використовували цивільного як "живий щит", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За даними прокуратури, інший військовослужбовець цього полку побив і принижував місцевого жителя, який не мав зброї, не брав участі в бойових діях і не становив загрози для окупантів.

Усім трьом російським військовим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України.

Крім того, як повідомляють у прокуратурі, завершено спеціальне досудове розслідування щодо заступника командира бойової машини цього ж полку. Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.

"За даними слідства, він жорстоко поводився з іншим жителем Бучі: бив його, зокрема стволом автомата по обличчю, засовував зброю до рота та погрожував розстрілом", – уточнюють у відомстві.

Загалом, як зазначають в Офісі генпрокурора, у межах розслідування воєнних злочинів російських військових під час окупації Бучі встановлено 63 причетних військовослужбовців РФ, яким повідомлено про 71 підозру. До суду скеровано 34 обвинувальні акти стосовно 39 обвинувачених.