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Ексмер Рава-Руської, чинний депутат міськради Зінько загинув на фронті

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Депутат Рава-Руської міської ради, голова фракції Всеукраїнського об'єднання "Свобода", колишній міський голова Рава-Руської Львівської області (2015-20) Микола Зінько загинув на війні, повідомив екснардеп, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Загинув наш побратим, боєць Легіону Свободи, багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО "Свобода" – Микола Зінько", – написав Тягнибок у Facebook в понеділок.

Зінько, 1987 р.н., закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім.Франка. Вступив до лав "Свободи" у 2009 році, згодом очолив міську організацію партії в Раві-Руській. З початком російсько-украінської війни добровільно пішов на фронт, служив у свободівському добровольчому батальйоні "Січ", у 2015-му був відкликаний зі служби та став міським головою Рави-Руської. З початком повномасштабної війни у 2022 році знову відправився на фронт, спочатку служив у ДФТГ "Свобода", а потім заступником командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #раваруська #мер #загибель
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