Корецький до ЄС: закликаємо швидко ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький і висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас обговорили посилення санкцій проти РФ.

"Мирний процес відновився, але Росія відповідає на мирні зусилля ударами по енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі. Санкції – це потужний важіль, який Європа може застосувати вже найближчим часом і який може змінити розрахунки Москви цієї зими. Закликаємо швидко ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам зустрічі у Брюсселі.

За його словами, він детально поінформував про екстрений пакет зимової допомоги для України, щоб протистояти російському терору взимку.