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Корецький до ЄС: закликаємо швидко ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій

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Корецький до ЄС: закликаємо швидко ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій
Фото: t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький і висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас обговорили посилення санкцій проти РФ.

"Мирний процес відновився, але Росія відповідає на мирні зусилля ударами по енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі. Санкції – це потужний важіль, який Європа може застосувати вже найближчим часом і який може змінити розрахунки Москви цієї зими. Закликаємо швидко ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам зустрічі у Брюсселі.

За його словами, він детально поінформував про екстрений пакет зимової допомоги для України, щоб протистояти російському терору взимку.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#єс #премєр #каллас
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